Депутаты приняли закон об изменении границ объектов культурного наследия

Петербургский парламент 22 марта в окончательном чтении принял закон об изменениях границ объектов культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ позволит снести несколько десятков исторических построек в историческом центре города для строительства инфраструктурных объектов. Среди них мог оказаться исторический квартал Нарвская застава, но действие закона в этой части отсрочили до января 2023 года.

Часть домов, которые выведут из под охранного статуса, расположены на Лиговском проспекте. Там планируется строительство скоростной железной дороги. Ещё несколько построек находятся на проспекте Обуховской обороны. Их могут снести для строительства нового моста. Среди зданий - школа, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Общественники выступали за сохранение дома, однако соответствующая поправка не нашла поддержки среди депутатов.

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в качестве компромисса предлагает назвать будущий мост именем поэтессы. "За" проголосовало 36 депутатов.

Константин Леньков