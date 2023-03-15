ЗакС и память о прошлом

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 15 марта вновь обсуждали законопроекты о зонах охраны объектов культурного наследия: депутаты спорили об уровнях защиты Нарвской заставы и почтения поэтессы Ольги Берггольц. Дискутировали в парламенте и о необходимости выдавать деньги на социальную рекламу по противодействию фальсификации истории.

Законопроект о зонах охраны объектов культурного наследия 15 марта проходил второе чтение. Поправок к нему подали четыре. Одна из них - сразу от всех фракций - по наиболее обсуждаемому вопросу сохранения домов в Нарвской заставе. По поправке действие пункта по этим зданиям приостанавливается до 1 января 2029 года - пока не пройдет срок программы развития застроенных территорий. Так, фактически дома Нарвской заставы будут защищены от сноса, заверил лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

- К сожалению, мы не можем сейчас исключить из закона пункт про Нарвскую заставу, не ставя под угрозу принятие проекта закона в целом. <...> Необходимо было найти решение, которое не потребует повторной подготовки проекта зон охраны, проведения общественных обсуждений, историко-культурной экспертизы, повторного согласования в Министерстве культуры. И такое решение найдено, - сказал Крупник.

Фракция "Яблоко" же еще отдельно подала поправку об исключении пункта о Нарвской заставе из проекта закона. Депутат- "яблочник" Борис Вишневский в очередной раз уверял коллег, что никакого нового согласования от Минкульта не требуется - потому что в уже действующие зоны охраны изменения не вносятся.

Общую поправку поддержали все, а вот предложения от "яблочников" не нашли отклика у большинства парламентариев. Не прошли и поправки об исключении частей ни по домам вдоль Лиговского проспекта, которые хотят снести ради новой скоростной железной дороги, ни о запрете сноса домов при создании нового моста через Неву в районе Большого Смоленского проспекта.

В последнем случае под снос попадает школа, в которой когда-то училась поэтесса Ольга Берггольц. ЗакС уже несколько недель спорит о значимости этого здания. Вишневский на заседании 15 марта повторил, что здание необходимо сохранить. На этом настаивают и блокадники, отметил "яблочник".

Депутат от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов же предложил сохранить память об Ольге Берггольц не через школу, а через наименование моста в ее честь. Свое предложение парламентарий уже направил в топонимическую комиссию.

- Предлагаемое решение о присвоении новому мосту имени Ольги Берггольц позволит не допустить потери памяти о месте, которое неразрывно связано с именем нашей великой соотечественницы, - сказал Амосов на заседании ЗакСа.

Интересной эту идею назвал представитель губернатора в парламента Константин Сухенко. Поддержала предложение Амосова лидер фракции эсеров Марина Шишкина.

- Мы попали в очень тяжелую коллизию. И все-таки мы делаем выбор в сторону сохранения памяти. Поэтому то предложение, которое сегодня прозвучало из уст Михаила Ивановича Амосова - это наша фракционная идея. <...> Сохранить память о великой поэтессе и великом гражданине города путем наименования нового моста, присвоить ему имя Ольги Берггольц, возможно, будет тем компромиссом, который вновь позволит обрести жизнь фразе: "Политика - наука компромиссов", - заявила Шишкина на брифинге в парламенте.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру назвал предложение эсеров "профанацией". Он заявил, что это не способ сохранения памяти.

- Мост строить никто не мешает. Сохранение этой школы никак не препятствует строительству моста. Просто будут чуть быстрее или чуть медленнее ехать по проспекту Обуховской Обороны, - уверен "яблочник".

По его мнению, можно сделать поворот на мост из крайнего правого ряда, поставив светофор с соответствующей "стрелкой". Это немного замедлит автомобили, но движение на проспекте и так не скоростное, заявил Вишневский.

Амосов же считает, что его коллега не прав. В своем Telegram-канале он написал, что как автомобилист не может согласиться с предложением намеренно создать пробку ради сохранения школы. Рано или поздно такое решение приведет к тому, что водители будут недобрым словом поминать это место, а с ним и здание, из-за которого возникла проблема.

"Память о нашем прошлом необходимо беречь. Делать это скрупулезно, системно, но разумно. <...> Негатив, в отношении автомобильной пробки и неудобств, все расстройства и потери, вызванные опозданиями, упущенными возможностями, несостоявшимися встречами перейдут на память Ольги Берггольц. Для чего так поступать? Чтобы потомки возненавидели "голос блокадного города"? В этом есть что-то иезуитское!" - написал Амосов.

Памяти о прошлом коснулись и при обсуждении законопроекта о грантах на социальную рекламу. Законопроект подготовил депутат от "Единой России" Всеволод Беликов, вдохновившись указом президента об основах государственной политики. По документу "единоросса", гранты следует давать на соцрекламу по популяризации сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания. Еще среди пунктов, на что стоит давать деньги, защита исторической правды с противодействием фальсификации истории и противодействие рискам, которые связаны с распространением деструктивной идеологии.

При рассмотрении документа в первом чтении против него высказалась фракция "Справедливой России - За правду". Ко второму чтению эсеры подготовили свои поправки. Представляя их, Амосов заявил, что общее у всех поправок - исключение негативной части содержания законопроекта.

- Как то фразы: "противодействие рискам, связанным с распространением", "противодействие фальсификации истории" и так далее, - уточнил депутат. - Наша позиция заключается в том, и это наша принципиальная позиция, что социальная реклама должна нести положительное содержание.

"Справедливая Россия - За правду" предложила выдавать гранты на соцрекламу по сохранению и продвижению традиционных семейных ценностей, по сохранению исторической памяти, популяризации объектов культурного наследия народов России для воспитания уважения и любви к Отечеству, а также по укреплению гражданского единства. Амосов заявил, что его фракция при подготовке поправок текстуально придерживалась документа от главы государства.

- Всё, что касается деструктивной идеологии, именно в таком виде, таком определении, такой дефиниции, полностью соответствует 809-му указу президента. Мы здесь никакой отсебятины не вносим, - ответил на это Беликов.

Он призвал не одобрять предложения "Справедливой России - За правду". Амосов же предупредил коллег, что их фракция не будет голосовать за законопроект в третьем чтении, если хотя бы вторая поправка не будет принята. По этому предложению из законопроекта исключаются слова "противодействие фальсификации истории". Большинство парламентариев угрозам не вняли и отклонили все идеи эсеров.

Лидер фракции Шишкина сообщила журналистам, что "Справедливая Россия" выступала против того, чтобы социальная реклама использовалась как средство борьбы с "некоей деструктивной идеологией, которая очень мутно и вязко описана как насаждение каких-то чуждых ценностей". Фракция, скорее всего, действительно не будет голосовать за документ в третьем чтении - из-за отклонения поправок, добавила депутат.



























текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников