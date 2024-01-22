Градозащитники предложили признать памятником школу, в которой училась Берггольц

Представители градозащитного сообщества выступили с инициативой внесения в список памятников истории и культуры здания школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, сообщили 22 января в движении "Живой город". Соответствующая заявка была направлена в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

"В КГИОП подано заявление о включении в список памятников здания школы на проспекте Обуховской Обороны, 54, в которой училась Ольга Берггольц", — говорится в сообщении "Живого города".

Непосредственно в тексте заявки отмечается, что здание сохранило свой исторический облик и не подвергалось перестройкам. "Является характерным примером подлинной исторической застройки проспекта Села Смоленского начала XX века", — гласит текст документа. Точная дата постройки в заявке не указана, авторы предполагают, что оно могло появиться в последнее десятилетие XIX или же в первые годы XX века.

Зданию угрожает демонтаж в связи с планами строительства Большого Смоленского моста через Неву. В январе депутат Заксобрания Борис Вишневский предлагал передвинуть постройку на новое место, где она бы не мешала работам по наведению переправы.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls