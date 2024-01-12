Вишневский предложил Линченко "пододвинуть" здание школы, где училась Берггольц

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение вице-губернатору Николаю Линченко с предложением передвинуть историческое здание на проспекте Обуховской обороны, в котором училась поэтесса Ольга Берггольц. Строение планируют снести для строительства Большого Смоленского моста. Текст письма парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 12 января.

"Уверен, что имеется и техническая, и финансовая возможность перемещения этого здания. Для выноса здания из границ предполагаемой стройки его достаточно передвинуть на 15-20 на северо-восток от проспекта Обуховской обороны. Свободное место для такого перемещения имеется, какие-либо земельные участки там не сформированы", - говорится в обращении.

Вишневский вдохновился недавней перестановкой дореволюционного дома на Черной речке. Там здание переместили на 52 метра, поставив его на рельсы. На освободившемся участке застройщик намерен возвести жилой комплекс.

Напомним, проект планировки нового моста через Неву утвердили в ноябре 2023 года. Ради его строительства собираются снести несколько домов, среди которых Градозащитники и общественники неоднократно выступали в защиту здания, в котором некоторое время училась Берггольц.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру