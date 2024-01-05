В Петербурге по рельсам передвинули дореволюционный дом

Корпус Императорского воспитательного дома на Черной речке, 1, переехал на новое место, сообщила 5 января "Фонтанка" со ссылкой на сообщение занимавшегося этим застройщика City Solutions. Это первый подобный случай в истории Петербурга.
Здание установили на рельсы и передвинули на 52 метра в сторону Выборгской набережной. Произошло это еще 29 декабря, скорость перемещения дома составила четыре сантиметра в минуту.
На освободившемся месте застройщик намерен возвести жилой дом бизнес-класса "Министр". Перенос здания получил одобрение КГИОП в апреле 2023 года.
Корпус воспитательного дома был построен в 1913 году. Вопрос его перемещения обсуждался с 2018 года.
Ранее стало известно, что на Черной речке приступили к созданию опор нового моста.
Фото: Citywalls