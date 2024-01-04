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Новости 11:23

На Черной речке приступили к созданию опор будущего моста

фото ЗакС политика На Черной речке приступили к созданию опор будущего моста

На Черной речке завершено обустройство строительных площадок, сообщила 4 января администрация губернатора. Теперь специалисты приступили к устройству опор планируемой переправы.

"К настоящему времени специалисты АО "ПО "Возрождение" завершили обустройство строительных площадок, выполнили работы по укреплению грунта и приступили к устройству опор будущего моста", — говорится в сообщении Смольного.

Работы планируется завершить в 2024 году.

Новый мост должен появиться в створе Сердобольской улицы. Его длина должна превысить 39 метров, там планируется обустройство двух полос для движения транспорта с тротуарами. Местные жители выступают против строительства, опасаясь, что возведение переправы негативно скажется на их жизни. Во второй половине сентября горожане подавали иск с требованием признать незаконным выданное ранее разрешение на строительство. Перед этим внимание к проблеме проявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В конце октября стало известно, что Смольный не рассматривает вопрос компенсаторных посадок деревьев взамен вырубленных при строительстве.

Фото: gov.spb.ru


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