На Черной речке приступили к созданию опор будущего моста

На Черной речке завершено обустройство строительных площадок, сообщила 4 января администрация губернатора. Теперь специалисты приступили к устройству опор планируемой переправы.

"К настоящему времени специалисты АО "ПО "Возрождение" завершили обустройство строительных площадок, выполнили работы по укреплению грунта и приступили к устройству опор будущего моста", — говорится в сообщении Смольного.

Работы планируется завершить в 2024 году.

Новый мост должен появиться в створе Сердобольской улицы. Его длина должна превысить 39 метров, там планируется обустройство двух полос для движения транспорта с тротуарами. Местные жители выступают против строительства, опасаясь, что возведение переправы негативно скажется на их жизни. Во второй половине сентября горожане подавали иск с требованием признать незаконным выданное ранее разрешение на строительство. Перед этим внимание к проблеме проявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В конце октября стало известно, что Смольный не рассматривает вопрос компенсаторных посадок деревьев взамен вырубленных при строительстве.

Фото: gov.spb.ru