Недовольство петербуржцев планами строительства моста заинтересовало Бастрыкина

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало проверку из-за недовольства местных жителей планами строительства автомобильного моста неподалеку от их жилья. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ее ходе.

"В социальных медиа опубликовано обращение инициативной группы жителей одного из жилых комплексов Санкт-Петербурга, выражающих несогласие со строительством автомобильного моста через реку вблизи жилых домов", — рассказали 20 сентября в пресс-службе Следкома.

О каком именно жилом комплексе идет речь, в ведомстве не уточнили. По информации "Фонтанки", внимание Бастрыкина могли привлечь жалобы обитателей ЖК Riverside, недовольных планами строительства автомобильного моста в створе Сердобольской улицы.

Петербуржцы жалуются на то, что строительство переправы не было с ними согласовано. По их мнению, вырубка деревьев ухудшит экологическую ситуацию, а новая дорога окажется поблизости от детского сада.

Бастрыкин распорядился представить информацию о ходе проверки и о предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее глава СК велел доложить о проверке, заведенной из-за пожара в здании бывшего кинотеатра "Слава". Также он затребовал доклад о причинах отказа в возбуждении дела из-за планов застройки территории санатория "Сестрорецкий курорт".

Фото: пресс-служба СК