Бастрыкин недоволен отказом заводить дело из-за застройки "Сестрорецкого курорта"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вернулся к проблеме застройки территории санатория "Сестрорецкий курорт". На днях местные жители пожаловались в электронную приемную ведомства, заявив о своем несогласии с обстоятельствами ведущихся работ.

Заявители указывают на несоответствие работ заявленным целям. В официальные планы застройщика входит реконструкция санаторных корпусов. Вместо этого активисты наблюдают строительство трех отелей, не предназначенных для оказания медицинской помощи.

Ранее после проведения процессуальной проверки уголовное дело возбуждать не стали. Бастрыкин затребовал от петербургского управления СК доклад о причинах отказа в открытии дела.

В конце февраля снос строений, входящих в "Сестрорецкий курорт", производился, несмотря на поданную в КГИОП заявку о проведении историко-культурной экспертизы зданий. В мае Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал признать региональными памятниками лечебный корпус и ворота санатория.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте