Под Петербургом начался снос "Сестрорецкого курорта"

Днем 28 февраля начались работы по демонтажу третьего корпуса санатория "Сестрорецкий курорт", о чем первым сообщил Градозащитный пресс-центр. Работы ведет ЛСР. Противники застройки территории считают их незаконными, поскольку неделю назад была подана заявка в КГИОП на включение корпуса санатория в список региональных памятников. Активисты ссылаются на 73-ФЗ, по которому на время проведения историко-культурной экспертизы зданий их запрещено сносить.

Тем временем представители девелопера предоставили иную информацию, на которую ссылается РБК Петербург. Факт начавшихся работ они не отрицают, утверждая при этом, что имеют на руках разрешение от городского Госстройнадзора. Кроме того, в ЛСР подчеркнули, что работы согласованы с профильными комитетами петербургского правительства.

Ранее судьба санатория волновала и депутатов ЗакСа, и главу Следственного комитета. Противники реконструкции опасаются, что вместо оздоровительного учреждения в Курортном районе может появиться гостиница или элитное жилье.