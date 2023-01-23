В ЗакСе обсудили с застройщиком судьбу Сестрорецкого курорта

Депутаты Заксобрания Петербурга, представители КГА и Госстройнадзора, а также компания-застройщик "Группа ЛСР" поговорили в стенах Мариинского дворца о перспективах развития Сестрорецкого курорта, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

О будущем курорта рассказал замгендиректора ПАО "Группа ЛСР" Игорь Левит. Участок и здания на нём компания выкупила в 2021 году. Застройщик планирует провести "обновление" бывшего советского санатория в два захода. Изначально будет перестроен основной корпус 1978 года постройки, в котором увеличат количество номеров. После этого восстановят историческое здание курзала - концертного зала.

По замыслу компании "Группа ЛСР" строительство займёт 2-2,5 года. По словам Левита, благодаря проекту будет создано 500 рабочих мест. Проект получил одобрение Смольного и профильных комитетов, уже разработана необходимая документация, отметил предприниматель. Сейчас у ЛСР нет разрешения на строительство. Часть документов при подаче заявки была оформлена ненадлежащим образом. Представительница госстройнадзора на заседании отметила, что речь идет о технической ошибке.

Депутаты отметили, что будущее строительство и возможная перестройка комплекса вызывают беспокойство у градозащитников. По их мнению, на месте просто может появиться очередной элитный ЖК.

- Хотелось отдельно подчеркнуть, речь не идет о строительстве какого-либо жилья или апартаментов. Тем более о каком-либо перепрофилировании деятельности Сестрорецкого курорта. Новое здание, которые мы планируем построить, разместиться более 400 санаторных номеров, – пообещал Левит.

Идею придания курорту второй жизни одобрили также чиновники из администрации Курортного района. Они также заявили о важности сохранения общественного доступа на территорию курорта. Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Павел Крупник поинтересовался у приглашенных спикеров, смогут ли в новый санаторий попасть "простые смертные" или проект рассчитан на "премиум-сегмент". В ЛСР заявили, что с их стороны было бы наивно предполагать, что они смогут создать 400 номеров "топ уровня".

- Конечно, он не будет дешевым, но все равно он рассчитан на достаточно широкие массы населения, - объяснили Крупнику.

Члены комиссии в основном положительно отозвались об озвученных планах ЛСР. Против застройки высказался депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко"), который сомневается в честности застройщика. Ранее политик обращался к губернатору Александру Беглову с просьбой приостановить любые согласования и провести проверку. На заседании 23 января он снова заявил о своих подозрениях, что под видом санатория застройщик намеревается сделать гостиницу.

- Я очень хорошо помню печальную судьбу пансионата "Дюна". Возможно, присутствующие в зале тоже ее помнят ["Дюна" была приобретена ЛСР в 2014 году. Позже актив продали дочерней компании "Газпрома" - прим ЗАКС.Ру], где сейчас благополучно располагается комплекс "Мир внутри". И будет почти то же самое. Чуточку видоизмененное, - считает Вишневский.

В своем выступлении "яблочник" отметил, что его претензии в первую очередь направлены к органам исполнительной власти, которая одобряет подобные "реконструкции", а не застройщику.

- Пока разрешение на строительство еще не выдано, еще не поздно остановиться, уважаемы коллеги, потому что потом вы же на запросы будете отвечать "а мы сделать ничего не можем", "все законно и согласованно". Будет поздно махать кулаками вслед ушедшему поезду, - добавил депутат.