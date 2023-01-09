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Новости 11:40

Бастрыкин потребовал отчет о ситуации вокруг "Сестрорецкого курорта"

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал отчет о ситуации вокруг "Сестрорецкого курорта"

Жалобы граждан на закрытие санатория "Сестрорецкий курорт" в очередной раз привлекли внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который ранее требовал разобраться в конфликте и представить доклад. 

Теперь, как сообщает пресс-служба ведомства, он запросил результаты проверки, порученной петербургским коллегам. Помимо закрытия санатория, Бастрыкина интересуют сведения о возможной застройке этой прибрежной территории.

Местные жители и городские активисты в течение последних нескольких лет опасаются, что побережье Финского залива под видом оздоровительных учреждений застроят элитным жильем и апарт-отелями. Жалобы направлялись в том числе депутатам ЗакСа предыдущего созыва.


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