Бастрыкин потребовал отчет о ситуации вокруг "Сестрорецкого курорта"

Жалобы граждан на закрытие санатория "Сестрорецкий курорт" в очередной раз привлекли внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который ранее требовал разобраться в конфликте и представить доклад.

Теперь, как сообщает пресс-служба ведомства, он запросил результаты проверки, порученной петербургским коллегам. Помимо закрытия санатория, Бастрыкина интересуют сведения о возможной застройке этой прибрежной территории.

Местные жители и городские активисты в течение последних нескольких лет опасаются, что побережье Финского залива под видом оздоровительных учреждений застроят элитным жильем и апарт-отелями. Жалобы направлялись в том числе депутатам ЗакСа предыдущего созыва.