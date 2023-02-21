Защитники "Сестрорецкого курорта" подали заявку на признание памятником третьего корпуса санатория

Петербургские градозащитники обратились в КГИОП с заявкой на включение третьего корпуса санатория "Сестрорецкий курорт" в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает Telegram-канал "Зеленый Курортный".

Согласно законодательству, подача заявки делает невозможными какие-либо работы в здании на время ее рассмотрения. Вместе с тем, активисты предупредили о незаконности работ СК и прокуратуру.

Накануне противники сноса санатория узнали, что его владелец ("Группа ЛСР") поменял назначение объекта с "оздоровительных целей" на "туристические базы".

В январе судьбой курорта заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Тогда же проблему обсудили депутаты ЗакСа.