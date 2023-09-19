Бастрыкин велел установить причины пожара в ресторане на Бухарестской

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах установления причин возникновения пожара на Бухарестской улице, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Петербуржцы обратились к главе СК в электронную приемную ведомства по вопросу об установлении причин пожара, уничтожившего здание бывшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской.

Заявители уточнили, что ранее предпринимались попытки снести здание, чтобы построить на его месте многоквартирный дом.

Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК РФ в Петербурге доложить о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов попросил генерального прокурора проверить все ТРЦ города после пожара в здании бывшего кинотеатра "Слава".

Фото: kremlin.ru