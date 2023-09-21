В суд поступил иск противников строительства еще одного моста через Черную речку

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к рассмотрению коллективный иск граждан к Госстройнадзору. Жители требуют признания незаконным разрешения на строительство, выданное компании "Возрождение" для возведения моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Мост призван облегчить доступность нового жилого комплекса Riverside.

По мнению истцов, разрешительный документ позволит застройщику проводить работы на участках в водоохранной зоне. Это, в свою очередь, ограничит доступ к береговой полосе и создаст угрозу экологической безопасности.

Заявители также подали ходатайство о запрете любых строительных работ на местности на период рассмотрения дела. Суд отказался его удовлетворить, отметив, что признаков нарушения прав и свобод истцов нынешняя ситуация не содержит.