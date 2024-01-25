КГИОП внес школу Берггольц в список объектов с признаками культурного наследия

Здание школы на проспекте Обуховской Обороны, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, оказалось внесено в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия, сообщили 25 января в движении "Живой город". Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) принял соответствующее решение после заявки, поданной активистами.

"КГИОП внес "Здание школы, в которой в 1922-1926 гг. училась поэтесса Ольга Берггольц" в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале движения.

О направлении заявки в КГИОП "Живой город" сообщил в минувший понедельник, 22 января. В тексте документа отмечалось, что за свою историю здание не подвергалось перестройкам. Авторы назвали его "характерным примером подлинной исторической застройки проспекта Села Смоленского начала XX века".

Зданию школы наравне с несколькими другими постройками угрожает снос из-за строительства Большого Смоленского моста. Обеспокоенные подобными планами петербуржцы обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В свою очередь, депутат Заксобрания Борис Вишневский предлагал передвинуть здание в сторону от занимаемого им места.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls