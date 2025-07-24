ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 июля 2025, 19:39

КГИОП отказался признавать памятником дом, где училась Ольга Берггольц

фото ЗакС политика КГИОП отказался признавать памятником дом, где училась Ольга Берггольц

Комитет по контролю за памятниками Петербурга (КГИОП) не стал включать в список объектов культурного наследия дом на проспекте Обуховской Обороны, где с 1922 по 1926 год училась поэтесса Ольга Берггольц, обратил внимание "Деловой Петербург" 24 июля. Соответствующее распоряжение КГИОП было опубликовано на сайте Смольного.

Как говорится в документе ведомства, на основании заключений об отсутствии историко-культурной ценности объекта от 25 февраля и 26 июня 2025 году было принято решение отказать во включении дома 54 литера А по проспекту Обуховской Обороны в перечень объектов культурного наследия. Здание также будет исключено из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Напомним, за признание дома памятником вот уже несколько лет выступают ряд активистов и градозащитников в связи с планами снести здание ради строительства Большого Смоленского моста. Так, в январе 2024 года с подобной просьбой в КГИОП обращались жители блокадного Ленинграда. Позднее в том же месяце представители партии "Яблоко" предлагали Смольному сдвинуть здание на 15-20 метров, чтобы спасти его от сноса, однако правительство Петербурга отказалось от этой идеи.

Кроме того, в марте 2025 года в ходе своего визита в Петербург глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов встретился с инициативной группой, выступающей за сохранение здания бывшей школы. Тогда Миронов пообещал изучить вопрос. В середине апреля ситуацией также заинтересовался глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Он, в свою очередь, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить здание от сноса.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама