КГИОП отказался признавать памятником дом, где училась Ольга Берггольц

Комитет по контролю за памятниками Петербурга (КГИОП) не стал включать в список объектов культурного наследия дом на проспекте Обуховской Обороны, где с 1922 по 1926 год училась поэтесса Ольга Берггольц, обратил внимание "Деловой Петербург" 24 июля. Соответствующее распоряжение КГИОП было опубликовано на сайте Смольного.

Как говорится в документе ведомства, на основании заключений об отсутствии историко-культурной ценности объекта от 25 февраля и 26 июня 2025 году было принято решение отказать во включении дома 54 литера А по проспекту Обуховской Обороны в перечень объектов культурного наследия. Здание также будет исключено из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Напомним, за признание дома памятником вот уже несколько лет выступают ряд активистов и градозащитников в связи с планами снести здание ради строительства Большого Смоленского моста. Так, в январе 2024 года с подобной просьбой в КГИОП обращались жители блокадного Ленинграда. Позднее в том же месяце представители партии "Яблоко" предлагали Смольному сдвинуть здание на 15-20 метров, чтобы спасти его от сноса, однако правительство Петербурга отказалось от этой идеи.

Кроме того, в марте 2025 года в ходе своего визита в Петербург глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов встретился с инициативной группой, выступающей за сохранение здания бывшей школы. Тогда Миронов пообещал изучить вопрос. В середине апреля ситуацией также заинтересовался глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Он, в свою очередь, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить здание от сноса.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру