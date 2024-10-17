Школа Ольги Берггольц потеряла временный охранный статус

Здание школы, в котором училась поэтесса Ольга Берггольц, исчезло из списка объектов, которые обладают признаками объекта культурного наследия, об этом 17 октября рассказали активисты движения "Живой город" со ссылкой на сайт КГИОП.

Статус давал постройке защиту от сноса. Заявление об охранном статусе объекта подали в январе 2024 года. Кроме этого, сам КГИОП внес школу в список объектов, у которых есть признаки памятника.

Как рассказали участники движения, от Смольного ответа о статусе не дождались, а то, что школа исчезла из списка, означает, что ее можно сносить.

В КГИОП при этом, как пишет "Деловой Петербург", заявили, что здание исключили не сейчас, а давно. Градозащитники с этим не согласны – в подтверждение своих слов они приложили список от мая этого года.

Фото: Telegram-канал "Живой город"