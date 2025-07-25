Комитет по культуре заинтересовался зданием Дома культуры моряков на Виндавской

Смольный направил в Росимущество письмо с просьбой раскрыть позицию ведомства в части возможности передачи заброшенного здания Дома культуры моряков на Виндавской улице в собственность Петербурга. Комитет по культуре заинтересован в создании культурного пространства на этой площадке, следует из ответа вице-губернатора Владимира Омельницкого на обращение депутата МО "Морские ворота" Кирилла Чигирина.

"В случае получения согласия МТУ [Межрегионального территориального управления Росимущества в Петербурге и Ленобласти] исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга будут обеспечены соответствующие юридически значимые действия по передаче помещения в собственность Санкт-Петербурга", - говорится в письме Омельницкого (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Сейчас здание, в котором располагался Дом культуры моряков, находится в собственности Российской Федерации. В сентябре 2020 году часть дома передали в аренду ООО "Виндавская" на 15 лет. Также часть помещений находится в собственности у ООО "Заневский 32".

Судьбой здания на Гутуевском острове муниципал Чигирин обеспокоился летом 2025 года - тогда он направил губернатору Александру Беглову обращение с призывом взять ДК на баланс города. Мундеп полагает, что заброшенное здание можно было бы использовать для размещения кружков и секций для детей.

Дом культуры моряков построен в 1930-х годах. В 1959 году восстановили после Великой Отечественной войны. Сейчас часть здания отведена под офисы и гостиницу, а оставшееся крыло, в котором, например, находится актовый зал, законсервировано.

Константин Леньков / Фото Кирилл Чигирин