Началась реставрация Конюшенного ведомства в Петербурге

В Петербурге стартовал первый этап реставрации в комплексе Конюшенного ведомства, сообщили в комитете по госконтролю и охране памятников (КГИОП) 17 июня. В рамках первого этапа планируют провести первоочередные аварийные работы. Специалисты приступили к расчистке и отбивке штукатурного слоя, реставрации кирпичной кладки, ремонту трещин, усилению стен, колонн и фундаментов. Завершить аварийные работы планируют за 10 месяцев.

Получены технические условия для присоединения объекта к сетям инженерного обеспечения, доложили в комитете. Сроки завершения реставрации Конюшенного ведомства станут известны в ближайшее время, когда завершится оценка сложности и объема работ.

КГИОП согласовал проект реставрации Конюшенного ведомства в начале апреля. Концепцию приспособления здания для современного использования разработало архитектурное бюро "Студия 44" весной 2025 года. Специалисты предложили восстановить два внутридворовых флигеля, чугунные колонны, деревянные конструкции, а также открыть выставочные залы и центральный двор для проведения мероприятий. Предполагается, что после реконструкции в здании появится общественное пространство и гастрономический кластер.

Конюшенное ведомство построили по поручению Петра I в начале XVIII века. Масштабная реконструкция здания прошла в XIX веке. При советской власти в здании находились конные отряды милиции. Статус объекта культурного наследия Конюшенное ведомство получило в 2001 году. Здание законсервировано с начала нулевых годов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру