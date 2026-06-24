Депутаты утвердили новый порядок рассмотрения заявок о выявленных ОКН

Законодательное собрание Петербурга 24 июня в третьем, окончательном чтении приняло законопроект об утверждении нового порядка рассмотрения повторных заявок на включение объекта в перечень охраняемых, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чиновники КГИОП получат возможность возвращать обращения заявителям без рассмотрения, если заявка была направлена повторно и не содержит новых данных.

Закон устраняет механизм, с помощью которого представители градозащитного сообщества могли затянуть или отменить работы на том или ином объекте. Действующая норма предусматривает запрет на снос или демонтаж, если в КГИОП поступила заявка на включение здания в перечень объектов культурного наследия. Запрет на работы действует максимум 90 суток, до момента вынесения решения по обращению.

В Смольном объясняли необходимость поправок борьбой с "копипастом" от инициативных граждан. Сами градозащитники рассказывали, что не согласны с позицией городской администрации и собираются оспорить правомерность принятого закона.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру