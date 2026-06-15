Начались работы на путепроводе на Нефтяной дороге

Специалисты профильных служб 15 июня приступили, как утверждается, к реконструкции путепровода рядом со станцией "Навалочная", соединяющего Нефтяную дорогу и Глухоозерское шоссе, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Ремонтные работы должны продлиться до конца 2027 года. На этот период путепровод закроют для автотранспорта.

Ранее днем "Фонтанка" писала, что рабочие частично перекрыли Нефтяную дорогу во Фрунзенском районе Петербурга. После вся дорога, а также участок улицы Самойловой встал в пробках. Водители утверждали, что на подъезде к Нефтяной дороге не были установлены знаки и предупреждения о проведении работ на путепроводе.

Ряд участков транспортной инфраструктуры Октябрьской железной дороги реконструируют или сносят из-за строительства Высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. ВСМ планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. В марте 2025 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявлял, что железнодорожный путепровод у станции метро "Навалочная", построенный в 1908 году, ожидает капитальный ремонт.

В мае 2024 года в рамках строительства магистрали планировали снести Обуховский путепровод 1908 года постройки. В мае 2026 года власти Петербурга отказались от идеи демонтировать объект и решили передвинуть путепровод.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру