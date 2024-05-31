Обуховский путепровод снесут ради строительства ВСМ

Обуховский путепровод с дореволюционным арочным мостом будет демонтирован в связи со строительством Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой, следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко на запрос главы МО № 72 Павла Швеца. Копию полученной бумаги муниципал разместил в своем Telegram-канале 31 мая.

"Проектной документацией <...> в связи с невозможностью проведения работ по реконструкции, предусмотрен демонтаж Обуховского путепровода", говорится в полученном Швецом ответе.

Демонтаж планируется осуществлять силами РЖД. Сроки выполнения работ пока не определены, добавил вице-губернатор.

В середине мая стало известно, что суд снял временный запрет на снос здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1А. Здание пытались снести в январе 2023 года, ситуация тогда привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: ЗАКС.Ру