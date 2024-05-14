ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:20

Суд снял обеспечительные меры со здания НИЦ на Хрустальной улице

фото ЗакС политика Суд снял обеспечительные меры со здания НИЦ на Хрустальной улице

Временный запрет на снос здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1А, снят в Петербурге, сообщили 14 мая в движении "Живой город". Информация об этом прозвучала в ходе предварительного заседания Городского суда, состоявшегося днем ранее.

"В конце заседания судья неожиданно объявила, что обеспечительные меры по делу отменены", — рассказали активисты.

Иск касается вопроса присвоения статуса памятника зданию НИЦ. Следующее заседание намечено на 5 июня. Градозащитники отмечают, что вынесенное определение суда более не запрещает застройщику проводить снос объекта.

Здание на Хрустальной улице было построено в 1954 году в стиле сталинского классицизма, активисты добиваются признания его памятником наследия. В январе 2023 года начался снос постройки, ситуация привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Позже Госстройнадзор заявил, что не был поставлен в известность о планируемом демонтаже. Остатки здания получили статус вещественного доказательства в деле против сотрудников КГИОП.

Фото: Градозащитный пресс-центр


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама