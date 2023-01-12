Разрушенный дом на Хрустальной улице стал вещдоком в уголовном деле против КГИОП

Полуснесенное здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (Хрустальная улица, 1) получило статус вещественного доказательства в деле о халатности (ст. 293 УК), которое расследуется против КГИОП. Об этом сообщил Градозащитный пресс-центр Петербурга.

Другими вещдоками по делу выступают дом Лапина на Рижском проспекте, 24-26, Васильевский винный городок на Уральской улице, 1, дом Салтыковой на Большой Морской улице, 51 и корпуса торговых бань Екимовой на Малом проспекте П. С., 4.

Во вторник 10 января глава Следкома Александр Бастрыкин поручил передать дело против КГИОП в Москву. Параллельно расследуется дело против главы комитета Сергея Макарова, возбужденное по ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

Напомним, что начавшийся снос НИЦ РВиА 1954 года постройки благодаря вмешательству силовиков удалось остановить к вечеру 4 января. К тому времени здание значительно пострадало. Госстройнадзор ранее сообщил, что не был надлежащим образом извещен о готовящемся демонтаже. Главным аргументом в свою пользу градозащитники считают то обстоятельство, что в настоящее время КГИОП выявляет историко-культурную ценность здания по их заявлению. Это означает, что с ноября какие-либо строительные работы на объекте незаконны.

фото: Градозащитный пресс-центр