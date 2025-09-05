СК устроил проверку из-за жалоб на попытки прорубить дверь в здании-памятнике

Жалобы жильцов дома № 19 по проспекту Добролюбова на попытки прорубить новый дверной проем послужили причиной для проведения доследственной проверки, сообщили 5 сентября в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Строительные работы на объекте приостановлены.

"Следователем проведен осмотр места, приостановлены проводимые работы, затребованы необходимые документы, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", — сообщили в СК.

Как сообщило издание "Фонтанка", также проверку организовала прокуратура.

По данным КГИОП, дом акционерного общества "Строитель" имеет статус выявленного памятника культурного наследия. Здание было построено в 1912-1914 годах по проекту архитектора Якова Гевирца в стиле неоклассицизм.

О том, что рабочие пытаются углубить подвал для того, чтобы прорубить дверные проемы по фасаду и со двора, петербургские градозащитники сообщили 3 сентября. Согласно рассказу, противостояние жильцов и строителей продолжалось с 1 сентября. Председатель ТСЖ обратилась к главе КГИОП Алексею Михайлову, попросив организовать проверку в связи с происходящим. Проведение работ может привести к частичному обрушению здания, высказала она опасения в письме.

Подвальным помещением, о котором идет речь, владеет глава комиссии по строительству петербургского отделения "Опоры России" Глеб Лукьянов. Как сообщала "Фонтанка", действия жильцов, недовольных проведением работ, он назвал "попыткой рейдерского захвата".

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал ГСУ СК по Петербургу (скриншот видео)