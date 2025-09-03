Градозащитники сообщили о попытках прорубить дверь на фасаде дома-памятника

На фасаде доходного дома акционерного общества "Строитель" по проспекту Добролюбова, 19, может появиться новая дверь, сообщил 3 сентября Telegram-канал "SOS СПб СНОС". По рассказу градозащитников, местные жители сопротивляются производству работ на протяжении уже трех дней.

Согласно публикации, в среду рабочие приступили к прорубанию проема со стороны фасада. Местные жители опасаются повторения истории с частичным обрушением дома на Большой Зелениной улице, произошедшей в августе 2024 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

К посту приложена копия обращения в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников, направленного председателем ТСЖ "Добролюбова, 19". В тексте говорится, что собственник помещения проводит работы по углублению подвала здания ради оборудования отдельных выходов с фасадной и с дворовой частей здания.

"Демонтаж цементной стяжки в подвале и несущих конструкций может привести к обрушению дома, угрозе жизни и здоровью проживающих в доме и прохожих на проспекте", — выражает обеспокоенность председатель ТСЖ.

В обращении говорится, что собственник якобы заявила о наличии разрешения от КГИОП. В связи с этим главу комитета Алексея Михайлова попросили провести проверку на соответствие работ выданному разрешению и, при необходимости, дать предписание об их приостановке и обратиться в суд с иском о наложении запрета на какие-либо строительные работы с несущими конструкциями.

Дом акционерного общества "Строитель" имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Здание было построено в 1915 году по проекту архитектора Якова Гевирца в стиле неоклассицизма.

Андрей Казарлыга / Фото: SOS СПб СНОС