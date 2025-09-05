ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
5 сентября 2025

Депутаты МО "Автово" попросили Драпеко помочь сохранить ДК им. Газа

Инициативная группа депутатов МО "Автово" пришла на прием к депутату Государственной думы Елене Драпеко с просьбой повлиять на ситуацию с сохранением Дворца культуры им. Газа. Сейчас, по заявлениям депутатов, объект культурного наследия регионального значения находится в плохом состоянии. Депутаты Диана Бондаренко и Денис Соколюк, а также член правления Российского творческого Союза работников культуры Владимир Еленко обратились к Драпеко с просьбой способствовать началу скорейшей реставрации ДК. Парламентарий поддержала инициативу муниципалов. 

Депутат Соколюк в беседе с ЗАКС.Ру отметил, что в ближайшее время планируется отправка ряда обращений в профильные ведомства относительно будущего Дворца культуры.

- Елена Григорьевна будет готовить от своего имени обращения, но там вопрос довольно сложный, связанный и со многими городскими комитетами, и с собственником здания. Поэтому детали будем прорабатывать уже в рабочем режиме. Мы также хотели обратиться в комитет по благоустройству по поводу того, что вокруг ДК творится. Есть вопрос, связанный с КГИОП по сохранению самого здания, поскольку часть его является объектом культурного наследия, внесенным в реестр, - рассказал Соколюк. 

Чиновники из комитета по строительству Петербурга в августе уже сообщали мундепу, что профильные ведомства следят за состоянием здания. 

В 2016 году ОАО "Кировский завод", которому принадлежал ДК, принял решение о продаже здания. Как тогда объясняли в компании, подобный актив не относится к профильной деятельности предприятия. Покупателем стал BS Art Development Group, который, судя по данным на сайте организации, до сих пор владеет зданием и сдает его в аренду для проведения мероприятий или для размещения офисов. 

Дворец культуры им. И. И. Газа построен в 1930-1935 годах в стиле конструктивизм. Назван в честь партийного функционера Ивана Газа. Изначально он предназначался для использования в качестве досугового центра для работников завода "Красный путиловец". В 2020 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга включил здание в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Константин Леньков


