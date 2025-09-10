В Петербурге отреставрируют аварийный памятник на Обводном канале

Здание дома Александро-Невского Антониевского духовного училища по адресу дом 9 корпус 2 литера Л на набережной Обводного канала отреставрируют с обустройством представительских и жилых помещений, обратил внимание "Деловой Петербург" 10 сентября. Это следует из заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Заказчиком экспертизы выступили "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские". В октябре 2023 года Министерство культуры РФ заключило с учреждением контракт стоимостью 900 млн рублей, по которому оно обязалось разработать документацию и провести реставрационные и противоаварийные работы на нескольких объектах культурного наследия, включая дом Александро-Невского Антониевского духовного училища.

В документе отмечается, что здание признано аварийным. При этом заказчик экспертизы намерен полностью восстановить его исторический облик и адаптировать под современное использование. Реставрационные работы на объекте затронут как фасады, так и интерьеры здания.

В исторической справке говорится, что здание было возведено в 1868 году в качестве жилого дома для преподавателей Александро-Невского Антониевского духовного училища. В 1918 году училище было закрыто, а использовавшиеся им здания хотели снести. Однако объекты сохранили, и уже после окончания Великой Отечественной войны в них разместилась психиатрическая больница № 6.

В 2016 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения. В 2022 году комитет имущественных отношений передал дом в собственность духовной академии Русской православной церкви.

Анастасия Луценко / Фото: скриншот заключения экспертизы