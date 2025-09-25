Два памятника в Петергофе отреставрируют по программе "Рубль за метр"

В результате торгов были определены инвесторы, которым предстоит восстановить два объекта культурного наследия в Петергофе — оранжерею Собственная дача и аптеку Дворцового госпиталя, сообщила 25 сентября пресс-служба Смольного. Реставрация зданий пройдёт в рамках программы "Рубль за метр".

Оранжерея на Собственном проспекте является частью дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача". Постройка представляет собой одноэтажное кирпичное здание площадью 272 квадратных метра. Победитель конкурса будет выплачивать ежемесячную аренду в размере 103 тысяч рублей до тех пор, пока на объекте не закончатся реставрационные работы. После этого здание перейдёт ему в аренду по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр.

Второй арендатор получил здание бывшей аптеки на Санкт‑Петербургском проспекте площадью 137 квадратных метров. Постройка входит в ансамбль Дворцового госпиталя, построенного по проекту архитектора Николая Бенуа. Сама аптека была возведена в 1857-1860-х годах и перестраивалась в начале XX века. Стоимость аренды объекта в пресс-релизе не уточняется, однако после реставрации здания инвестор также будет платить 1 рубль за квадратный метр.

Напомним, ранее на торгах по программе "Рубль за метр" нашли арендатора для дачи Лесснера на Варваринской улице в Озерках. Инвестору предстоит за семь лет восстановить деревянное здание площадью 501 квадратный метр 1890-х годов постройки.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного