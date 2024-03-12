Вишневский сообщил о втором по счету отказе Смольного передвигать школу, где училась Берггольц

Перенос здания школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, невозможен, следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко на повторный запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского. Первый отказ чиновника на свое предложение парламентарий получил в конце января.

Ответ вице-губернатора Вишневский опубликовал утром 12 марта в своем Telegram-канале. В документе упоминается, что здание не имеет статуса объекта культурного наследия, а сам перенос невозможен в силу наличия неподалеку котельной.

Вишневский предлагал передвинуть здание школы для того, чтобы сохранить его при строительстве Большого Смоленского моста. Согласно существующему проекту, при возведении переправы ряд домов по проспекту Обуховской Обороны будут демонтированы, и вместе с ними здание, где училась Берггольц.

Как написал Линченко, перенос здания невозможен, "так как в 20 метрах от здания расположена котельная". Выполнение предлагаемого Вишневским решения потребовало бы "детальную техническую проработку вариантов смещения здания с учетом переустройства инженерных коммуникаций и соблюдения всех действующих нормативов". Подобное представляется чиновнику нецелесообразным в контексте значимости строительства моста и необходимости достижения целей и задач стратегии социально-экономического развития Петербурга на период до 2035 года.

В конце февраля КГИОП выдал отказ на обсуждение возможности внесения здания школы в реестр памятников. Идея передвинуть постройку возникла у Вишневского после того, как в Выборгском районе Петербурга успешно перенесли на новое место корпус Императорского воспитательного дома, построенный в начале XX века.

Фото: Citywalls