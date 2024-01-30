В Смольном отказались передвигать школу, где училась Берггольц

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко назвал нецелесообразным предложение депутата Заксобрания Бориса Вишневского ("Яблоко") передвинуть здание на проспекте Обуховской Обороны, в котором некоторое время училась поэтесса Ольга Берггольц. Его планируют снести для строительства моста через Неву. Ответ чиновника парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 30 января. Линченко объяснил невозможность сдвинуть дом утвержденной проектной документацией.

"Учитывая высокую социальную значимость реализации строительства объекта, внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, не целесообразно и приведет к срыву плановых сроков строительства", - говорится в письме Линченко.

Напомним, в начале января Вишневский предлагал Смольному сдвинуть здание бывшей 117-й трудовой школы на 15-20 метров, чтобы спасти его от сноса. Подобная практика уже применялась петербургскими застройщиками.

Проект строительства моста утвердили в ноябре 2023 года. Против сноса здания, где училась поэтесса, выступали петербургские градозащитники. Также в его защиту выступали жители блокадного Ленинграда.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру