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В Смольном отказались передвигать школу, где училась Берггольц

фото ЗакС политика В Смольном отказались передвигать школу, где училась Берггольц

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко назвал нецелесообразным предложение депутата Заксобрания Бориса Вишневского ("Яблоко") передвинуть здание на проспекте Обуховской Обороны, в котором некоторое время училась поэтесса Ольга Берггольц. Его планируют снести для строительства моста через Неву. Ответ чиновника парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 30 января. Линченко объяснил невозможность сдвинуть дом утвержденной проектной документацией. 

"Учитывая высокую социальную значимость реализации строительства объекта, внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, не целесообразно и приведет к срыву плановых сроков строительства", - говорится в письме Линченко. 

Напомним, в начале января Вишневский предлагал Смольному сдвинуть здание бывшей 117-й трудовой школы на 15-20 метров, чтобы спасти его от сноса. Подобная практика уже применялась петербургскими застройщиками. 

Проект строительства моста утвердили в ноябре 2023 года. Против сноса здания, где училась поэтесса, выступали петербургские градозащитники. Также в его защиту выступали жители блокадного Ленинграда. 

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Вишневский Борис Лазаревич 
Линченко Николай Викторович




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