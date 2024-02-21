КГИОП отказался обсуждать внесение здания школы Берггольц в реестр памятников

Здание школы на проспекте Обуховской Обороны, 54, не планируется вносить в перечень выявленных объектов культурного наследия, следует из ответа КГИОП на запрос градозащитницы Антонины Елисеевой. Копию документа опубликовало в своем Telegram-канале движение "Живой город".

В полученном активисткой ответе говорится, что вопрос сохранения восьми зданий по проспекту рассматривался в ноябре 2021 года на заседании совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Среди них было и здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

"Было установлено, что здания перестроены в советский период и их исторический облик утрачен", — передает КГИОП решение совета. Большинство участников заседания поддержало изменение закона о границах охранных зон Петербурга с введением положения об особом режиме использования территории в границах проектирования Большого Смоленского моста через Неву.

В конце января сообщалось, что КГИОП внес здание школы в перечень объектов с признаками культурного наследия. Признать постройку памятником комитет просили градозащитники и блокадники. Зданию угрожает снос из-за строительства нового моста через Неву.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls