ВНИИБ вновь останется без статуса выявленного памятника

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников намерен в очередной раз отказать в статусе выявленного объекта культурного наследия зданию ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, следует из проекта соответствующего распоряжения. Документ опубликован 28 июля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Отказать во включении Объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия", — говорится в выложенном проекте.

Здание должно быть исключено из списка объектов с признаками культурного наследия, следует из текста. Сам документ был подготовлен в ответ на поступившее 22 июля в комитет заявление о включении здания ВНИИБ в перечень выявленных памятников.

Также КГИОП намерен отказать в статусе выявленного объекта наследия ансамблю Московского парка Победы и станции метро "Парк Победы" и парку Академика Сахарова, следует из опубликованных документов.

Это не первый случай, когда защитники ВНИИБ пытаются добиться для него охранного статуса с целью защиты от демонтажа. В июне КГИОП вновь отклонил заявление о включении здания в список выявленных объектов наследия. По подсчетам комитета, то рассмотрение было уже шестым по счету.

Само здание было построено в 1955 году в стиле сталинский классицизм, с 2019 года градозащитники борются за его сохранение. Предполагается, что в случае демонтажа на его месте может появиться жилое здание. В начале мая стало известно, что депутат Госдумы Евгений Марченко обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой обеспечить сохранение постройки.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру