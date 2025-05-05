Депутат Евгений Марченко обратился к Беглову из-за ВНИИБ

Беспартийный депутат Государственной думы от Петербурга Евгений Марченко направил обращение губернатору города Александру Беглову с просьбой предпринять меры для сохранения исторического здания на 2-м Муринском проспекте, в котором в прошлом располагалось ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Текст обращения парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 5 мая. Судя по документу, письмо было подготовлено в конце апреля.

В своем письме Марченко приводит историю протеста местных жителей, которые несколько лет безуспешно пытаются добиться охранного статуса для ВНИИБ. Парламентарий разделяет их взгляды и считает нужным сохранить здание, вопреки намерениям собственника здания возвести на этом месте жилой дом.

"Считаю необходимым принять меры по сохранению здания ВНИИБ как объекта, имеющего историко-культурную ценность для Санкт-Петербурга", - говорится в обращении.

В конце апреля представители градозащитного сообщества обратили внимание на обнародованные Государственной административно-технической инспекцией документы, из которых активисты сделали вывод, что здание собираются снести. В ГАТИ позже заявили, что не выдавали подобных разрешений, а документы на сайте ведомства связаны с установкой ограждений.

Напомним, Евгений Марченко избирался в Государственную думу с 2016 года от "Единой России". В 2021 году у него возник конфликт с однопартийцами из-за отказа голосовать за проект федерального бюджета. После этого фракция ЕР в Госдуме приняла решение об исключении Марченко.

Константин Леньков / Фото Государственная дума