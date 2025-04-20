Градозащитники заявили о втором ордере от ГАТИ по проведению работ у ВНИИБ

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение работ у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, обратило внимание движение "Живой город". Ранее стало известно о том, что ГАТИ выдала ордер на размещение строительных лесов на объекте.

Ордер выдан на такие работы, как складирование и размещение временных инженерных коммуникаций вместе с материалами и оборудованием. Целью работ названа установка временных опор для электроснабжения и кабелей связи. Их выполнением должно заниматься ООО "Специализированный застройщик "2-й Муринский"", оно же фигурирует в качестве исполнителя в первом ордере.

"К зданию ВНИИБа подсоединены провода трамвайных линий, и это главное физическое препятствие для сноса здания", — отметили активисты.

Производство работ разрешено с 19 апреля по 23 сентября 2025 года.

В ранее выданном ордере целью работ указана деятельность по "сносу зданий, строений, сооружений" вместе с размещением защитной галереи. Позже в ГАТИ отметили, что не выдавали ордер на снос здания ВНИИБ ввиду отсутствия полномочий на это. Сам документ действует только на вид и зону работ и не имеет отношения к намерениям застройщика, уточнили в инспекции.

Здание ВНИИБ было построено в 1955 году в стиле сталинского классицизма. Градозащитники борются за его сохранение от сноса с 2019 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру