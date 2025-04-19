В ГАТИ заявили, что не выдавали ордер на снос ВНИИБ

Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что не выдавался ордер на проведение работ по сносу здания ВНИИБ в Выборгском районе Петербурга. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 19 апреля. В ГАТИ отметили, что полномочий для разрешения сноса здания у ведомства нет, а действующий ордер выдан на установку строительных лесов и пешеходной галереи.

"Цели работ на защищаемом лесами и галереей объекте указывает заказчик, а также он проводит согласование работ со всеми необходимыми инстанциями. При отказе одной из них, планируемые работы не могут начаться. Однако это не влияет на ордер ГАТИ - он действует только на вид работ и зону: установка лесов и галереи на земле города", - говорится в заявлении.

О документе ранее в этот день сообщили активисты из градозащитного движения "Живой город". Он оформлен на ООО "Специализированный застройщик "2-й Муринский".

Жители района и представители градозащитного сообщества с 2019 года добиваются сохранения заброшенного здания. Предполагается, что на участке, где располагается здание ВНИИБ, застройщик планирует возвести жилой дом.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру