ГАТИ выдала ордер на снос ВНИИБ

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение работ по сносу здания на 2-м Муринском проспекте, в котором располагался ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности, сообщили ЗАКС.Ру активисты из движения "Живой город". Документ, выданный ООО "СЗ 2-й Муринский" есть в реестре действующих ордеров ГАТИ на сайте ведомства, убедился корреспондент ЗАКС.Ру 19 апреля. Работы разрешены октября 2027 года.

Градозащитники полагают, что здание имеет охранный статус и не может быть снесено в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. В феврале суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос о включении ВНИИБ в перечень ОКН. Активисты обратились в прокуратуру.

"Ценность ВНИИБа подтверждена мнением многих опытных экспертов, в том числе доктора архитектуры Маргариты Штиглиц и заместителя председателя Совета по сохранению культурного наследия, выдающегося искусствоведа Михаила Мильчика. В том, что сносить ВНИИБ категорически нельзя, уверены народный архитектор РФ Никита Явейн и заслуженный архитектор РФ Олег Романов", - рассказали в объединении "Живой город".

Представители градозащитного сообщетсва выступают за сохранение здания с начала 2019 года. Споры об этом неоднократно становились поводом для судебных разбирательств. Также на ситуацию обращал внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также активисты проводили еженедельные сходы у здания.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру