Бастрыкин во второй раз поручил доложить о ситуации со зданием ВНИИБ после отказа в возбуждении дела

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить по обращению о несогласии со сносом исторического здания в Петербурге, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Недавно в приемную Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" поступило обращение о том, что горожане не согласны с планируемым сносом здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Петербурге, где на данный момент, по словам авторов обращения, проводятся подготовительные работы к сносу.

Также активисты в обращении отметили, что суд дважды вставал на защиту здания, однако заинтересованные в сносе лица неоднократно оспаривали эти решения с помощью ложных доказательств. В январе Городской суд Петербурга поддержал КГИОП, отказавшийся признавать здание ВНИИБ памятником.

Управление СК РФ в Петербурге проводило процессуальную проверку по поводу сноса, однако по ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить повторный доклад о результатах проверки и основаниях принятого по ее итогам решения.

Фото: ЗАКС.Ру