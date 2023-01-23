Горсуд встал на сторону КГИОП в вопросе признания здания ВНИИБ памятником

Городской суд Петербурга рассмотрел 23 января административный иск о признании недействительным решения КГИОП, отказавшегося включить здание бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

"Суд истцам отказал", — говорится в сообщении пресс-службы. Причины отказа станут известны позже, когда будет опубликовано письменное решение.

В свою очередь, градозащитное движение "Живой город" уже заявило о намерении обжаловать вынесенное решение суда. "Запрет на снос пока сохраняет свое действие. Петербуржцы в любом случае не дадут снести это замечательное здание", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале движения в понедельник.

В середине ноября 2022 года Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу застройщика на установленные меры предварительной защиты здания ВНИИБ на площади Мужества.