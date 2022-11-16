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Новости 13:30

Третий кассационный суд отклонил жалобу застройщика на меры предварительной защиты здания ВНИИБ

фото ЗакС политика Третий кассационный суд отклонил жалобу застройщика на меры предварительной защиты здания ВНИИБ

Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по жалобе застройщика на меры предварительной защиты, введенные в отношении здания бывшего института бумажной промышленности (ВНИИБ) на площади Мужества, рассказало градозащитное движение "Живой город" 16 ноября. Само решение суда было вынесено в пятницу, 11 ноября.

В своей жалобе ООО "Специализированный застройщик 2-ой Муринский" добивалось отмены временного запрета на проведение демонтажных работ в здании, вынесенного решением Куйбышевского суда в минувшем марте и подтвержденного решением Городского суда Петербурга в июне.

"В обоснование ООО "СЗ 2-й Муринский" ссылается на существенное нарушение судами норм процессуального права; на отсутствие оснований для применения мер предварительной защиты; на ошибочность вывода о соотносимости примененных мер предварительной защиты", — приводятся доводы застройщика в определении кассационного суда.

Суд, однако же, счел, что применение мер защиты к зданию "соотносимо с заявленным требованием, соразмерно ему и соответствует требованиям ст.ст.85-87 КАС РФ". На основании этого определения Куйбышевского и Городского судов были оставлены без изменений.


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