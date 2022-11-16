Третий кассационный суд отклонил жалобу застройщика на меры предварительной защиты здания ВНИИБ

Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по жалобе застройщика на меры предварительной защиты, введенные в отношении здания бывшего института бумажной промышленности (ВНИИБ) на площади Мужества, рассказало градозащитное движение "Живой город" 16 ноября. Само решение суда было вынесено в пятницу, 11 ноября.

В своей жалобе ООО "Специализированный застройщик 2-ой Муринский" добивалось отмены временного запрета на проведение демонтажных работ в здании, вынесенного решением Куйбышевского суда в минувшем марте и подтвержденного решением Городского суда Петербурга в июне.

"В обоснование ООО "СЗ 2-й Муринский" ссылается на существенное нарушение судами норм процессуального права; на отсутствие оснований для применения мер предварительной защиты; на ошибочность вывода о соотносимости примененных мер предварительной защиты", — приводятся доводы застройщика в определении кассационного суда.

Суд, однако же, счел, что применение мер защиты к зданию "соотносимо с заявленным требованием, соразмерно ему и соответствует требованиям ст.ст.85-87 КАС РФ". На основании этого определения Куйбышевского и Городского судов были оставлены без изменений.