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Суд назначил меру предварительной защиты на ВНИИБ

фото ЗакС политика Суд назначил меру предварительной защиты на ВНИИБ

Куйбышевский районный суд Петербурге на заседании 21 марта удовлетворил ходатайство защитников здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) о принятии мер предварительной защиты от сноса здания, сообщили в движении "Живой город". 

Суд запретил ООО "Специализированный застройщик 2-ой Муринский" как-либо вмешиваться во внешний облик, интерьеры и конструктивные решения. Запрет будет действовать до момента вступления решения суда по иску в законную силу. 

Шестеро петербуржцев, среди которых экс-депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев, сопредседатель общественного объединения "Площадь мужества" Александр Алаханов и мундеп МО "Светлановское" Мария Воюцкая, пытаются через суд доказать бездействие КГИОП в вопросе признания ВНИИБ памятником архитектуры. Ранее комитет дважды отказывался присваивать постройке охранный статус. Необходимость признать здание объектом культурного наследия подтверждал и городской суд, однако представители Смольного пытаются оспорить это решение. 

Напомним, жители Выборгского района, на территории которого находится ВНИИБ, уже несколько лет борются с ООО "Специализированный застройщик 2-ой Муринский", планирующим "реконструировать" здание. Активисты не доверяют собственнику участка, полагая, что здание может быть снесено. В начале 2022 года рабочие начали подготовку к работам у ВНИИБ. 

Константин Леньков


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