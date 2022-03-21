Суд назначил меру предварительной защиты на ВНИИБ

Куйбышевский районный суд Петербурге на заседании 21 марта удовлетворил ходатайство защитников здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) о принятии мер предварительной защиты от сноса здания, сообщили в движении "Живой город".

Суд запретил ООО "Специализированный застройщик 2-ой Муринский" как-либо вмешиваться во внешний облик, интерьеры и конструктивные решения. Запрет будет действовать до момента вступления решения суда по иску в законную силу.

Шестеро петербуржцев, среди которых экс-депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев, сопредседатель общественного объединения "Площадь мужества" Александр Алаханов и мундеп МО "Светлановское" Мария Воюцкая, пытаются через суд доказать бездействие КГИОП в вопросе признания ВНИИБ памятником архитектуры. Ранее комитет дважды отказывался присваивать постройке охранный статус. Необходимость признать здание объектом культурного наследия подтверждал и городской суд, однако представители Смольного пытаются оспорить это решение.

Напомним, жители Выборгского района, на территории которого находится ВНИИБ, уже несколько лет борются с ООО "Специализированный застройщик 2-ой Муринский", планирующим "реконструировать" здание. Активисты не доверяют собственнику участка, полагая, что здание может быть снесено. В начале 2022 года рабочие начали подготовку к работам у ВНИИБ.

Константин Леньков