Защитники ВНИИБ смогли остановить работы застройщика

Днем 10 февраля у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте Петербурга появилась строительная техника. Рабочие планировали начать установку опор линии электропередач. Местные жители, выступающие против сноса постройки в стиле советского неоклассицизма, оперативно собрались у здания. Удивительно, но после встречи с градозащитниками строители передумали продолжать свою деятельность и свернули работы.

По словам одной из активисток, рабочие подрядной организации не знали, для чего их наняли: они якобы считали, что устанавливают оборудование, которое потребуется для реконструкции здания ВНИИБ. Рабочие думали, что в здании планируют разместить социальные объекты, рассказала активистка.

- Мужики говорят: "Вам что, делать нечего, что вы тут мешаете. Мы же приехали отремонтировать здание". Оказалось, что им сказали ставить опоры, потому что здание ремонтируют, чтобы отдать его детям. Сделать детский центр. Мы, конечно, начали объяснять. Мы с ними подружились. Они под конец уже начали помогать нам сетку [оградительную] убирать, - рассказала участница "переговоров" Анна.

После диалога они собрали свое оборудование и уехали. На месте остался работать лишь экскаватор, который засыпал снегом очищенную ранее территорию. Неподалеку за происходящим наблюдал мужчина, предположительно, бригадир или руководитель подрядной организации. Обсуждать планируемые работы с корреспондентом ЗАКС.Ру он не захотел.

- Пока что из полезного - мы вычистили дорогу, чтобы можно было проехать, - поделился он.

По мнению активистов, сегодняшние работы с самого начала проводились с нарушениями. По их словам, на площадке не было положенного ограждения и информационного щита. Кроме того, рабочие не оградили деревья. О предполагаемых целях рабочих рассказал сопредседатель общественного объединения "Площадь мужества" Александр Алаханов.

- Они устанавливают опоры для того, чтобы силовой электрический кабель бросить к трансформаторной подстанции, чтобы можно было мощные электромеханизмы подключать для разрушения здания. Например, гранитную облицовку внутри, мрамор… Все то, что делалось по-настоящему, они будут разрушать с помощью энергообеспечения, - сказал Алаханов.

Подстанция, о которой упоминает Алаханов, появилась возле ВНИИБ в октябре 2021 года, что также вызвало недовольство у активистов. Позже собственник участка уже пытался прорыть траншею, чтобы подключиться другим способом, но местные жители не позволили этому случится.

Активность строителей у ВНИИБ возобновилась после того, как застройщик получил одобрение Госстройнадзора на продление разрешения на строительство. Депутат Заксобрания Борис Вишневский потребовал у губернатора Александра Беглова отменить разрешение.

Активист Юрий Багров рассказал ЗАКС.Ру, что разрешение на проведение работ истекло год назад - в январе 2021 года. Застройщик не подавал на продление, из-за чего оно "сгорело". То разрешение активисты пытались оспорить через суд, но из-за истекшего срока производство по делу прекратили.

- Теперь спустя год с небольшим вылезает продление истекшего разрешения. Вообще так делать нельзя, но есть зацепка, что в связи с коронавирусом какие-то меры поддержки строительным организациям, у которых истекло разрешение во время коронавируса, можно продлевать, - рассказал Багров.

Сейчас неравнодушные петербуржцы составляют график дежурств, на случай, если рабочие снова приступят к монтажу.

Напомним, борьба градозащитников за сохранение ВНИИБ продолжается с весны 2019 года. КГИОП дважды отказывался признавать здание объектом культурного наследия. Активистам удавалось оспорить незаконный отказ. Сейчас здание по-прежнему не внесено в реестр объектов культурного наследия, поскольку комитет пытается оспорить решение суда. Сейчас местные жители собираются каждую субботу возле "Бумажного института" и обсуждают планы по сохранению исторической постройки. Защитники считают, что городу следует выкупить здание у собственника и разместить в нем образовательные учреждения.

Константин Леньков