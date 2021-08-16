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Горсуд Петербурга отменил постановление Смольного об отказе признавать ВНИИБ памятником

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил постановление Смольного об отказе признавать ВНИИБ памятником

Городской суд Петербурга решил отменить постановление КГИОП, отказавшегося включать здание Научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в список выявленных объектов культурного наследи, оповестили в градозащитном движении "Живой город".

Уточняется, что победа в горсуде не гарантирует, что резонансная "сталинка" всё же будет сохранена.

"Вопрос о статусе ВНИИБ чиновники из КГИОП рассматривали дважды: в 2019 и в 2021 году. Первый раз заявления подавали журналист Дмитрий Ратников и координатор движения "Живой город" Антонина Елисеева, второй - председатель СПб ГО ВООПИиК Александр Марголис, доктор архитектуры Маргарита Штиглиц и депутат Алексей Ковалев. Оба раза КГИОП отказался признавать здание памятником", - пояснили в "Живом городе".

По словам координатора движения Антонины Асановой, градозащитникам теперь предстоит оспорить в суде ещё один, более актуальный, отказ КГИОП признавать дом культнаследием. С аналогичным иском уже обратился в Куйбышевский райсуд депутат петербургского Заксобрания Алексей Ковалев.

Борьба за здание в стиле сталинского неоклассицизма, расположенного на подступах к площади Мужества, ведется с весны 2019 года, когда стало известно о его возможном сносе. Тогда же был представлен проект нового жилья на его месте, напугавший местных активистов, и из здания "попросили" всех арендаторов. В августе того же года КГИОП отказался признавать "Бумажный институт" памятником, в результате последующих попыток градозащитников добиться своего отказ повторялся.

Подробнее о нынешней стадии борьбы за сохранение "сталинки" читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

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