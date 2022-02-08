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Вишневский потребовал у Беглова защитить ВНИИБ

фото ЗакС политика Вишневский потребовал у Беглова защитить ВНИИБ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") 8 февраля направил губернатору Александру Беглову обращение с требованием приостановить действие разрешения на строительство жилого дома на месте здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на Муринском проспекте. Текст обращения парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. 

В своем заявлении "яблочник" пишет, что Служба государственного строительного надзора и экспертизы продлила разрешение на возведение многоквартирного дома на месте ВНИИБ. Он также указал на нежелание КГИОП включать постройку в перечень объектов культурного наследия - комитет решил обжаловать решение Городского суда, согласно которому отказ в охранном статусе признали незаконным. 

"Но комитет, в данном случае (как и во многих других), выступающий на стороне застройщиков, не унимается, и вместо того, чтобы исполнить решение суда и включить ВНИИБ в реестр памятников, подал очередную жалобу, чтобы затянуть время, и дать застройщику возможность начать снос здания. Происходящее абсолютно недопустимо", - написал депутат. 

Вишневский попросил Беглова обязать КГИОП отказаться от попыток оспорить постановление и срочно внести характерный образец сталинского неоклассицизма в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, градозащитники уже больше года проводят народные сходы у здания каждую субботу. Градозащитникам дважды удавалось оспорить отказы КГИОП включать постройку в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия.  

Константин Леньков


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Вишневский Борис Лазаревич 

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