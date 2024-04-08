Экс-замглавы Минкульта пожелала получать в СИЗО услуги косметолога и массажиста

Арестованная по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) бывшая замглавы Минкульта Ольга Ярилова хотела бы иметь возможность пользоваться в СИЗО услугами косметолога и массажиста, передает 8 апреля ТАСС слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марии Ботовой. По словам последней, бывшая чиновница в изоляторе посещает парикмахерскую, а также ходит в спортзал и на маникюр.

"Мы посетили СИЗО № 6, где пообщались в том числе и с Яриловой. Она ходит в спортзал, на маникюр и посещает парикмахерскую в изоляторе. Она также высказала предложение открыть в СИЗО дополнительные платные услуги косметолога и массажиста", — заявила Ботова.

По рассказу члена ОНК, арестованная содержится в четырехместной камере, она читает прессу и изучает словарь русского языка. "В целом Ярилова положительно отозвалась о сотрудниках изолятора, условиях содержания и питании", — резюмировала правозащитница.

Ярилова проходит по делу о хищении средств, выделенных на программу "Пушкинская карта". В СИЗО она находится немногим меньше года.

Фото: Министерство культуры / Telegram