Петербургский ЗакС предложит Госдуме ввести штрафы за выгул собак без намордников

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 апреля поддержали инициативу об обращении к Государственной думе с предложением ввести административную ответственность за выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Авторы инициативы полагают, что за подобные действия можно штрафовать граждан на сумму до 3 тысяч рублей.

В качестве санкций парламентарии предлагают закрепить в КоАП ответственность для нарушителей в виде предупреждения или денежный штрафа: для физических лиц от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Исключением станут случаи, когда животное выгуливают на огороженной частной территории. При этом на ограде должна быть предупреждающая табличка.

Согласно действующему законодательству, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, кавказская овчарка, а также метисы этих пород. Парламентарии допустили, что перечень может быть расширен.

Авторами инициативы стали единороссы Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьёв, Андрей Горшечников и Денис Четырбок. Ранее предложение поддержал спикер парламента Александр Бельский.

Константин Леньков