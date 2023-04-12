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Петербургский ЗакС предложит Госдуме ввести штрафы за выгул собак без намордников

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС предложит Госдуме ввести штрафы за выгул собак без намордников

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 апреля поддержали инициативу об обращении к Государственной думе с предложением ввести административную ответственность за выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Авторы инициативы полагают, что за подобные действия можно штрафовать граждан на сумму до 3 тысяч рублей. 

В качестве санкций парламентарии предлагают закрепить в КоАП ответственность для нарушителей в виде предупреждения или денежный штрафа: для физических лиц от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Исключением станут случаи, когда животное выгуливают на огороженной частной территории. При этом на ограде должна быть предупреждающая табличка. 

Согласно действующему законодательству, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог,  питбульмастиф, кавказская овчарка, а также метисы этих пород. Парламентарии допустили, что перечень может быть расширен.

Авторами инициативы стали единороссы Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьёв, Андрей Горшечников и Денис Четырбок. Ранее предложение поддержал спикер парламента Александр Бельский

Константин Леньков


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