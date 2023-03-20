Бельский поддержал инициативу о штрафах за выгул потенциально опасных собак без намордника

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский 20 марта одобрительно высказался о законопроекте, предусматривающем введение штрафов за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. При этом, доказывая актуальность инициативы, он обратился к истории собственной семьи.

Законопроект об административном наказании за выгул собак определенных пород без намордника и поводка будет рассмотрен в первом чтении на заседании ЗакСа 22 марта. Авторы инициативы полагают необходимым обратиться к депутатам Госдумы с предложением о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Они предлагают установить штрафы за неправильный выгул потенциально опасных собак на уровне от полутора до трех тысяч рублей для физлиц, от пяти до 15 тысяч для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

"Считаю, что человек должен нести ответственность за животное, которое приручил. Тем более, если это крупная и потенциально агрессивная собака", — прокомментировал идею Бельский в своем Telegram-канале.

Спикер уточнил, что его точка зрения основывается, в том числе, и на истории, произошедшей с его родными. "Моя бабушка вместе с моими детьми как-то выгуливала маленькую собачку. На них напал большой пес, который покусал и бабушку, и нашего питомца. Дети чудом не пострадали. Но так бывает далеко не всегда", — написал он.

Бельский указал, что федеральный закон запрещает выгуливать собак опасных пород без поводка и намордника, однако не предполагает никакого наказания для нарушителей. Необходимость обращения в Госдуму связана с тем, что полиция, как федеральное силовое ведомство, не подчиняется региональным законам, уточнил он.

Ранее Совет по правам человека обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с рядом предложений, направленных на снижение количества нападения собак на людей. Среди прочего общественники выступили с идеей ввести систему поголовной регистрации всех собак в стране.