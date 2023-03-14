ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:18

В СПЧ предложили регистрировать всех собак в России

фото ЗакС политика В СПЧ предложили регистрировать всех собак в России

Совет по правам человека направил премьер-министру Михаилу Мишустину ряд предложений, направленных на предотвращение случаев нападений собак на людей. Документ был подготовлен совместно с Российской кинологической федерацией и иными экспертами, отметили в пресс-службе СПЧ.

Среди прочего, авторы выступили за пересмотр квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности, поскольку, по их мнению, "на практике нередко имеет место безответственное отношение владельца к собаке". Также они предложили изменить систему медицинской статистики касательно нападений собак на человека, обязать владельцев собак крупных пород проходить кинологические курсы по взаимодействию с питомцем и кратно увеличить количество площадок для выгула собак.

Среди других предложений прозвучало пожелание ввести систему регистрационного учета всех собак в России. При этом авторы отметили необходимость установления переходного периода для внедрения подобной системы.

В минувшем феврале глава СПЧ Валерий Фадеев высказывался в пользу предоставления хозяевам собак бойцовских пород лицензий наподобие тех, что выдаются на владение оружием, а заодно предлагал ставить всех потенциально опасных собак на учет.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама