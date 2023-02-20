Председатель СПЧ объявил о необходимости ставить потенциально опасных собак на учет

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает нужным ставить в обязательном порядке на учет потенциально опасных собак, передает 20 февраля Telegram-канал СПЧ. Своими соображениями общественник поделился на встрече с кинологами.

"Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры", — заявил Фадеев.

При этом председатель СПЧ выразил мнение, что неспособность хозяина управлять таким питомцем может расцениваться не как неосторожность, а как безответственность, "и здесь должна быть другая статья".

Также Фадеев полагает нужным сделать обязательным прохождение специальной подготовки потенциально опасными собаками с последующей выдачей сертификата. "Критики говорят, что такие справки многие будут покупать. Но тогда и на водительские права можно не сдавать, если исходить из такого довода?" — высказался он.

Двумя неделями ранее Фадеев уже выступал по поводу содержания домашних животных. В тот раз он заявил, что желающим завести собаку бойцовской породы следует получать разрешения по образу и подобию лицензий на владение оружием.