Петербургские депутаты хотят предложить штрафы за выгул собак без намордника

Депутаты Законодательного собрания Петербурга намерены обратиться к Государственной думе с предложением ввести ответственность за выгул потенциально опасных собак без намордника. Соответствующую инициативу поддержали в первом чтении на заседании 22 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Автором инициативы выступили единороссы Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьев, Андрей Горшечников и Денис Четырбок. По задумке Рябоконя, за выгул потенциально опасных собак без намордника нужно штрафовать гражданских лиц на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц - до 15 тысяч рублей, а юридических лиц - до 30 тысяч рублей. Таким образом можно будет сократить число нападений животных на людей, считает депутат. Сейчас в перечне 12 пород собак, которые считают потенциально опасными. Рябоконь добавил, что список может быть расширен. Сейчас к ним относят собак пород акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, а также северокавказская собака. Кроме того, согласно постановлению правительства России к ним относят метисов перечисленных пород.

Депутат из фракции "Яблоко" Борис Вишневский уточнил у Рябоконя, как часто юридические лица выгуливают собак. Выступающий на вопрос "яблочника" заявил, что это может коснуться "гостиниц для собак", в которых представлена услуга выгула. Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов предложил ограничиться городским законом, чтобы сократить время рассмотрения предложения. Ранее в поддержку закона высказался председатель парламента Александр Бельский.

Депутат Михаил Амосов призвал собравшихся не голосовать за инициативу, поскольку документ, по его мнению, требует доработки. 40 депутатов решили не прислушиваться к его мнению.

Константин Леньков